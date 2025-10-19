Nam giới Hàn Quốc vô sinh ngày càng nhiều

Áp lực công việc, lối sống ít vận động và thói quen ăn uống thiếu lành mạnh cũng là những yếu tố góp phần làm giảm chất lượng tinh trùng - Ảnh: Chosun

Theo báo cáo do Văn phòng nghị sĩ Nam In-soon (Ủy ban Phúc lợi và Sức khỏe Quốc hội Hàn Quốc) công bố, tổng số người được chẩn đoán vô sinh tại Hàn Quốc tăng từ 228.618 ca năm 2022 lên 300.401 ca năm 2023, tức tăng 31% chỉ trong vòng 1 năm. Trong đó, số nam giới mắc vô sinh tăng từ 79.176 lên 108.358 người, tương đương 37%, trong khi số phụ nữ tăng 29%, từ 149.442 lên 192.043 người.

Các chuyên gia nhận định, tình trạng này phản ánh xu hướng kết hôn muộn, tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm môi trường và mức độ căng thẳng cao trong đời sống hiện đại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của nam giới Hàn Quốc.

Không chỉ số ca chẩn đoán tăng, nhu cầu điều trị vô sinh bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) hay thụ tinh nhân tạo cũng gia tăng nhanh chóng. Năm 2020, Hàn Quốc ghi nhận 91.939 ca điều trị vô sinh, nhưng đến năm 2023, con số này đã lên tới 223.012 ca, tăng 143% chỉ trong 3 năm.

Trước xu hướng này, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính cho các cặp đôi vô sinh, nâng ngân sách từ 41,2 tỉ won năm 2020 lên 145,7 tỉ won năm 2023. Mục tiêu là giúp giảm gánh nặng chi phí y tế và khuyến khích các cặp đôi tiếp cận dịch vụ sinh sản hiện đại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng chỉ riêng việc hỗ trợ tài chính là chưa đủ.

Vấn đề vô sinh ngày càng trở nên nghiêm trọng trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận tỉ lệ sinh thấp kỷ lục, chỉ 0,72 con/phụ nữ vào năm 2023, thấp nhất thế giới.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có những chính sách toàn diện hơn về sức khỏe sinh sản, tư vấn tiền hôn nhân và giáo dục giới tính, Hàn Quốc có thể đối mặt với ''cơn bão dân số'' trong vòng 2 thập kỷ tới, khi dân số trong độ tuổi lao động sụt giảm mạnh và xã hội bước vào giai đoạn già hóa cực nhanh.