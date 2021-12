Nam giới có đột biến gen này dễ mắc ung thư tuyến tiền liệt

Your browser does not support the audio element.

Các phát hiện đã được báo cáo trên tạp chí European Urology. Các nhà nghiên cứu từ hơn một chục tổ chức trên khắp Hoa Kỳ đã hợp tác trong nghiên cứu. Tiến sĩ Kara N. Maxwell, trợ lý giáo sư y khoa tại Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania là tác giả chính của bài báo.

Theo News Medical, gen TP53 cung cấp hướng dẫn các tế bào để tạo ra một loại protein gọi là protein khối u 53. Protein này phát hiện DNA bị hư hỏng và xác định xem DNA có thể được sửa chữa hay không. Nếu có thể, protein sẽ bắt đầu quá trình sửa chữa DNA. Nếu không thể, protein sẽ kích hoạt một quá trình khiến tế bào tự hủy, ngăn không cho nó tái tạo với DNA bị hư hỏng - và có khả năng gây ung thư.