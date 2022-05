Nam Em được trao hoa cưới, danh tính 'chú rể' có phải Bạch Công Khanh?

Với nhan sắc xinh đẹp và từng đăng quang nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, top 8 Miss Earth 2016, Nam Em lại khá lận đận tình duyên khi liên tục vướng vào tình cảnh là người thứ ba. Sau một thời gian dài ở ẩn và cân bằng lại tâm lý, cô bất ngờ vướng tin đồn có mối quan hệ trên mức tình bạn với Bạch Công Khanh - diễn viên kiêm ca sĩ đang khá nổi.

Mới đây, Nam Em vừa có màn catwalk sóng đôi cực kỳ tình tứ với một người mẫu nam trong show thời trang của NTK Nguyễn Minh Công thuộc khuôn khổ Vietnam International Fashion Week 2022. Bất ngờ nhất là cả 2 đóng vai một cặp đôi và nàng hoa khôi không chỉ rạng ngời hạnh phúc mà còn được đối phương tặng hoa cưới.