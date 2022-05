Nam Em đi hát mà bỗng rủ khán giả nhậu chung với mình

Song hành cùng với đam mê âm nhạc, thì cuộc thi nhan sắc Miss World Vietnam mà Nam Em đang tham gia cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ở vòng thi tài năng, Nam Em đã chiếm trọn spotlight khi thể hiện tài năng ca hát thượng thừa của mình chinh phục được khán giả lẫn ban giám khảo cuộc thi. Hi vọng rằng trong tương lai, Nam Em sẽ ngày một tiến xa hơn với giấc mơ âm nhạc.

Your browser does not support the video tag.

Theo Saostar