Nam Em 'chơi lạ', hát luôn cùng chủ hit khỏi lo bị đánh bản quyền

Mới đây, Nam Em lại tiếp tục cover ca khúc nổi tiếng Từ Đó (Mắt Biếc OST) tại 1 show nhạc vào 20/5.

Đặc biệt,lần này cô nàng chơi lớn khi song ca cùng "cha đẻ" ca khúc Từ Đó luôn. Sau lần bị "tố" cover chưa xin phép, có lẽ người đẹp gốc Tiền Giang đã rút kinh nghiệm sâu sắc rồi chăng?

Theo đó, Nam Em xuất hiện trong outfit đơn giản, áo sơ mi trắng và quần jean nhưng vẫn nhận về nhiều lời khen visual. Người đẹp 9X và nam ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh hát cùng nhau rất ăn ý. Cả hai thể hiện trọn vẹn ca khúc, không gặp sự cố nào.