Nam Em chạy show mệt đến nỗi không mở nổi mắt mà vẫn cố hát

Mới đây, Nam Em bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc dù đang đổ bệnh nhưng vẫn cố gắng thể hiện một đoạn trong ca khúc Khó Vẽ Nụ Cười - bản hit của ca sĩ Đạt G.

Your browser does not support the video tag.

Có thể thấy vẻ mặt của Nam Em vô cùng mệt mỏi và tiều tụy đi thấy rõ. Dù miệng đang hát, nhưng ánh mắt của Nam Em dường như không thể mở ra bởi quá mệt. Phải chăng vì lịch trình "chạy" show dày đặc nên cô đã đổ bệnh?