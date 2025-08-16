Nam du khách mất tích bí ẩn khi vào rừng ở Ninh Bình, phát hiện manh mối tại cửa hang sâu

Sáng 16/8, lãnh đạo Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đang huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm kiếm nam thanh niên mất tích trong rừng khi tham quan.

Trước đó, vào chiều ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú TP Hải Phòng) vào VQG Cúc Phương thuê phòng nghỉ lại trong khu vực Bống (điểm xa nhất và không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20km). Đến sáng 14/8, sau khi ngủ dậy anh Mạnh tự mình đi bộ tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ 3km).