Nam du khách bị bắt sau khi lao xuống đài phun nước nổi tiếng thế giới

Chia sẻ với tạp chí People, Lukas Vöhser Falcón - một du khách người Tây Ban Nha có mặt tại đài phun nước thời điểm xảy ra sự việc - cho biết, “ai cũng bất ngờ trước hành động kỳ quặc” của người đàn ông kia.

“Tôi đang dùng điện thoại quay lại khung cảnh thì anh ta bất ngờ lao xuống gây náo loạn. Anh ta tỏ ra khoái chí, nở nụ cười tự mãn khi tạo dáng trong làn nước mát lạnh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người,” Falcón kể.