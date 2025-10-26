Nam DJ bị kẹp cổ, đánh tới tấp ở phố đi bộ Huế

Khi đến địa điểm trên, anh K bất ngờ bị một người đàn ông tiến đến kẹp cổ. Ngay sau đó, hai người khác cùng lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt nạn nhân.

Dù vụ việc diễn ra giữa khu phố đông người nhưng không có ai can ngăn. Sau khi hành hung anh K, nhóm người này nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.