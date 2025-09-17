Nam Định thắng thuyết phục Ratchaburi ở Thiên Trường

Bước vào trận ra quân tại bảng F Cúp C2 châu Á 2025/2026 trên sân nhà Thiên Trường, các cầu thủ Nam Định tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Ratchaburi.

Đội chủ nhà dồn lên ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc của nữ trọng tài người Hàn Quốc Kim Yu-Jeong. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ bởi Brenner và Percy Tau, Nam Định khai thông thế bế tắc nhờ công của Caio Cesar ở phút 35. Mahmoud Eid thoát xuống ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nam Định trước khi tạt bóng rất dẻo bằng chân trái vào vòng cấm để Caio Cesar bắt volley cận thành tung lưới thủ môn Kapom Phatom bên phía Ratchaburi.

Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Nam Định thi đấu đầy hưng phấn nhưng không thể tận dụng các cơ hội được tạo ra trong những phút cuối hiệp một.

Hiệp hai cũng giống như hiệp thi đấu đầu tiên về thế trận khi Nam Định là đội chủ động chơi ép sân sau tiếng còi bắt đầu. Sau khi Percy Tau bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, Brenner ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 52 và 57 để nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định.

Dù để Ratchaburi rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 60 nhờ pha lập công của Tana nhưng Nam Định tiếp tục chơi dồn ép đối phương. Nếu may mắn hơn, cả Văn Công và Kyle Hudlin đều đã có thể ghi thêm bàn thắng cho đội chủ nhà. Thậm chí, tình huống đánh đầu ngược ghi bàn đẹp mắt của Mahmoud Eid không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, Nam Định giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 3-1.