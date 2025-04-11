Nam Định đưa người cũ trở lại băng ghế huấn luyện

PV/VOV.VN| 04/11/2025 11:43

Nam Định tiếp tục có những thay đổi sau chuỗi thành tích không tốt thời gian qua với việc đưa lại người cũ lên băng ghế huấn luyện.

Nam Định vừa đưa ra thông báo về việc trợ lí HLV Andre Lima sẽ trở lại băng ghế huấn luyện. Mùa giải 2023/2024, Andre Lima đảm nhiệm vai trò HLV thể lực và góp công giúp Nam Định giành ngôi vô địch V-League.

nam Dinh dua nguoi cu tro lai bang ghe huan luyen hinh anh 1
Trợ lý HLV Andre Lima trở lại băng ghế huấn luyện CLB Nam Định.

Vị trợ lý người Brazil được đánh giá giàu kinh nghiệm khi từng có nhiều năm làm việc tại các nước châu Á như Qatar, UAE, Việt Nam... Đồng thời, ông cũng có thời gian làm việc tại Nam Định nên được đánh giá sẽ góp phần giúp vực dậy đội bóng sau chuỗi thời gian giành kết quả không tốt.

Nam Định thời gian qua không có được phong độ tốt tại V-League khi đang đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng, rất gần với nhóm đua trụ hạng. Điều đó khiến đội bóng thành Nam đã có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện nhằm tạo ra làn gió mới.

HLV Vũ Hồng Việt đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật, trong khi ông Nguyễn Trung Kiên trở thành HLV trưởng. Dù vậy, sự thay đổi này chưa mang đến kết quả thực sự tốt khi Nam Định vừa có trận hoà trên sân của đội bóng cuối bảng HAGL ở vòng đấu trước.

Một trong những nguyên nhân khiến Nam Định không có thành tích tốt là nhiều cầu thủ chấn thương hoặc không ở trạng thái tốt nhất. Vì vậy, trợ lí HLV Andre Lima được đánh giá sẽ góp phần cải thiện về thể chất cho các cầu thủ.

