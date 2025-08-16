Nam Định chiêu mộ ngôi sao từng đá Ngoại hạng Anh

Tiền đạo 31 tuổi từng thi đấu ở nhiều môi trường bóng đá đỉnh cao. Đáng chú ý, Percy Tau từng có giai đoạn khoác áo câu lạc bộ Brighton & Hove Albion tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, anh còn ghi dấu ấn trong màu áo Club Brugge và Anderlecht tại giải vô địch quốc gia Bỉ, Al Ahly ở Ai Cập cũng như Qatar SC.

Percy Tau sinh năm 1994, tại Nam Phi. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh với những pha đi bóng lắt léo cùng khả năng bùng nổ trong các tình huống tấn công.

Percy Tau cũng là trụ cột tại đội tuyển Nam Phi. Cầu thủ này đã có 52 lần ra sân, đóng góp 16 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Trong định hướng xây dựng lối chơi tấn công máu lửa, sự góp mặt của Percy Tau hứa hẹn sẽ mang đến nguồn cảm hứng mới cho hàng công của Nam Định. Với kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến, chân sút người Nam Phi sẽ giúp đội bóng thành Nam có thêm các phương án tấn công đa dạng.

Trước đó, đội chủ sân Thiên Trường cũng mang về hàng loạt tân binh chất lượng như Njabulo Blom hay tiền đạo cao hơn 2 mét - Kyle Hudlin.Sự xuất hiện của Percy Tau cho thấy quyết tâm lớn của nhà đương kim vô địch trong hành trình chinh phục mục tiêu ở cả 4 đấu trường trong mùa giải này.