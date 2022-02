Nam diễn viên Việt suýt mất 'của quý' vì bạn diễn hổ

Hình ảnh những chú hổ dũng mãnh xuất hiện trên màn ảnh không phải là hiếm, phim Việt cũng không ngoại lệ. Một trong số đó đã gây ấn tượng với khản giả là chú hổ trong phim truyền hình Chạy Án 2 được chiếu năm 2008.

Cảnh chú hổ trong phim "Chạy Án 2"

Trong phim, nhân vật hổ có tên là Hot, sinh sống trong gia đình vị Tổng giám đốc đầy mánh lới Lê Thanh. Khi sa cơ lỡ vận, Lê Thanh không còn bạn bè, chỉ biết tâm sự với hổ, coi nó là tri kỷ. Dù tên “cúng cơm” chú hổ là Leng nhưng phải “thay tên đổi họ” vì đạo diễn muốn có cái tên “ngầu” hơn.