Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, từng là bạn cùng lớp với Thúy Nga, Việt Hương, Tiết Cương, Hạnh Thúy… tại Trường Sân khấu Nghệ thuật II (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM).

Trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, thuộc các dự án phim như: Những đứa con thành phố, Con nhà nghèo, Blouse Trắng, Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Lục Vân Tiên, Tình yêu còn lại, Tiếng sét trong mưa…

Cao Minh Đạt sở hữu ngoại hình điển trai lãng tử từ thời trẻ nên được nhiều người để ý, trong đó có danh hài Việt Hương. Trong talk show Nghệ sĩ đối thoại, Việt Hương từng kể, cô từng yêu thầm Cao Minh Đạt.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Hồi đó thầy Minh Nhí nổi tiếng khủng khiếp. Thầy đi diễn nhiều nên toàn phải chuốt bài cho đám học trò ban đêm. Việt Hương với vai trò lớp trưởng nên nấu một nồi cháo trắng lớn với trứng vịt muối cho mọi người ăn.