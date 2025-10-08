Nam diễn viên tự đạp đổ sự nghiệp vì bê bối cướp người yêu bạn thân, tiệc tùng thác loạn giờ ra sao?

"Ông vua vũ đạo"
La Chí Tường sinh năm 1979, xuất phát điểm là ca sĩ và gặt hái được nhiều thành công. Trong nhiều năm, tài tử họ La trở thành ca sĩ được yêu mến bậc nhất tại Đài Loan (Trung Quốc). Vào thời điểm đó, La Chí Tường được ca ngợi là "ông vua vũ đạo" với những bước nhảy điêu luyện.
Bên cạnh đó, La Chí Tường còn lấn sân sang mảng điện ảnh và cũng có thành tựu nhất định. Ngay từ khi mới 21 tuổi, nam ca sĩ đã nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Lương Sơn Bá trong bộ phim truyền hình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Đây được coi là phiên bản kinh điển, được yêu thích nhất của câu chuyện tình lãng mạn này.
La Chí Tường còn liên tục xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh của vua hài Châu Tinh Trì với vai công tử Hư Không trong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (2013) và Bạch Tuộc trong Mỹ nhân ngư (2016). Đây đều là những tác phẩm có doanh thu hàng tỷ NDT.
La Chí Tường là nghệ sĩ được đánh giá có EQ cao, khả năng hài hước, duyên dáng. Khi tham gia các chương trình giải trí, anh luôn là thỏi nam châm thu hút khán giả, giúp chương trình được yêu thích hơn. Vì vậy, La Chí Tường là cái tên được các nhà sản xuất săn đón, anh liên tục xuất hiện trong các show ăn khách như Thử thách cực hạn, Happy Camp, Sáng tạo doanh.
Trên mạng xã hội, La Chí Tường thường xuyên chia sẻ những video hài hước, đạt hàng triệu view. Có thể nói, anh là nghệ sĩ toàn năng ca hát, vũ đạo, đóng phim, đi show giải trí đều có dấu ấn mạnh.
Tự tay hủy hoại sự nghiệp
Giữa lúc danh tiếng đang ở đỉnh cao, La Chí Tường đã tự tay hủy hoại những thành tựu mà mình gặt hái được vì lối sống phóng túng, đầy tai tiếng.
La Chí Tường từng bị một người bạn là Âu Đệ, đóng vai thư đồng trong phim Lương Sơn Bá, tố cáo anh cướp người yêu. Được biết, Âu Đệ đã nhờ nam ca sĩ chăm sóc bạn gái mình là người mẫu Makiyo khi tài tử này thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Nhưng khi ở nhà, La Chí Tường nảy sinh quan hệ với người yêu của bạn thân mình. Sau đó, Makyo nhắn tin cho Âu Đệ: "Cảm ơn anh vì đã tìm được người có thể chăm sóc cho em". Từ đó mối quan hệ của hai nam diễn viên tan vỡ.
Bên cạnh chuyện tình ái, nam ca sĩ còn vướng scandal khi tham gia fanmeeting, tài tử họ La nhiều lần có những hành động thái quá như ôm hôn fan nữ mãnh liệt. Không chỉ vậy, đối với các đồng nghiệp, La Chí Tường cũng nhiều lần dính "phốt" cố tình có những động chạm thân mật với Thái Y Lâm, Trương Huệ Muội. Người mẫu Lữ Á Hi cũng tố cáo nam ca sĩ vừa làm quen đã dụ dỗ cô gửi ảnh gợi cảm, rủ du lịch châu Âu dù lúc đó La Chí Tường đang hẹn hò với bạn gái.
Tháng 6/2019, quan hệ của La Chí Tường và bạn gái lâu năm Châu Dương Thanh đối diện với sóng gió sau khi nữ diễn viên Vu Đại Mộng tố cáo tài tử này bắt cá hai tay. Được biết, trong suốt 9 năm quen nhau vì tin tưởng mà Châu Dương Thanh không kiểm tra điện thoại của bạn trai.
Chưa dừng lại ở đó, nữ người mẫu 8x còn tố La Chí Tường và những người bạn của anh thường tổ chức tiệc tùng thác loạn với nhiều cô gái mà “những người bình thường không thể tưởng tượng được”.
“Tất cả những điều này đã phá vỡ tam quan của tôi. Không thể ngờ điều này lại xảy ra trên người anh, người mà tôi yêu sâu đậm suốt 9 năm”, Châu Dương Thanh bày tỏ sự thất vọng về bạn trai cũ, theo Tiền Phong.
Châu Dương Thanh tự mắng bản thân ngu ngốc khi tha thứ cho sự phản bội của La Chí Tường hết lần này đến lần khác. Cô cho biết bản thân bị mềm lòng mỗi lần bạn trai cũ tỏ thái độ ăn năn xin lỗi, thề thốt không tái phạm. Cô cũng kỳ vọng tình yêu của cô sẽ khiến nam diễn viên sinh năm 1979 thay đổi.
Scandal này như một đòn giáng mạnh vào hình ảnh và sự nghiệp của La Chí Tường. Theo Sina, chỉ trong vòng hai ngày, La Chí Tường đã mất đến 14 triệu USD (khoảng 328 tỉ đồng).
Từng là nghệ sĩ cực hot, nhận tham gia rất nhiều show truyền hình và hợp đồng quảng cáo nhãn hàng, La Chí Tường bị "huỷ show" hàng loạt.
Sau đó, việc biến mất khỏi làng giải trí nhiều năm và bị tẩy chay diện rộng khiến vị thế của La Chí Tường trong làng giải trí giảm sút. Hiện, anh chấp nhận tham gia những sự kiện nhỏ để tăng thu nhập và duy trì danh tiếng.
Mới đây, La Chí Tường vướng tin tái hợp với người yêu cũ Châu Dương Thanh. Tuy nhiên, cả hai đều lên tiếng phủ nhận.