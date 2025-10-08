Nam diễn viên tự đạp đổ sự nghiệp vì bê bối cướp người yêu bạn thân, tiệc tùng thác loạn giờ ra sao?

"Ông vua vũ đạo"

La Chí Tường sinh năm 1979, xuất phát điểm là ca sĩ và gặt hái được nhiều thành công. Trong nhiều năm, tài tử họ La trở thành ca sĩ được yêu mến bậc nhất tại Đài Loan (Trung Quốc). Vào thời điểm đó, La Chí Tường được ca ngợi là "ông vua vũ đạo" với những bước nhảy điêu luyện.

Bên cạnh đó, La Chí Tường còn lấn sân sang mảng điện ảnh và cũng có thành tựu nhất định. Ngay từ khi mới 21 tuổi, nam ca sĩ đã nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Lương Sơn Bá trong bộ phim truyền hình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Đây được coi là phiên bản kinh điển, được yêu thích nhất của câu chuyện tình lãng mạn này.

La Chí Tường với vai diễn Lương Sơn Bá và công tử Hư Không.

La Chí Tường còn liên tục xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh của vua hài Châu Tinh Trì với vai công tử Hư Không trong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (2013) và Bạch Tuộc trong Mỹ nhân ngư (2016). Đây đều là những tác phẩm có doanh thu hàng tỷ NDT.