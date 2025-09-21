Nam diễn viên Trần Quang Tiền qua đời đột ngột ở tuổi 55 tại nhà riêng

Theo China Times, nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) Trần Quang Tiền được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại căn nhà của mình vào ngày 19/9. Cái chết bất ngờ của nam diễn viên ở tuổi 55 gây chấn động dư luận.

Cơ quan công an cho biết, trong sáng cùng ngày, một người bạn thân của Quang Tiền đã báo cảnh sát sau nhiều ngày không thể liên lạc với anh. Lực lượng chức năng buộc phải phá khóa cửa để vào trong và phát hiện diễn viên đã không còn dấu hiệu sống. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết vẫn chưa được công bố chính thức.

Hiện trường không có dấu hiệu bất thường nào, do đó cảnh sát bước đầu đã loại bỏ khả năng xảy ra tội phạm. Tin tức về sự ra đi của Trần Quang Tiền đã làm giới showbiz Đài Loan và khán giả hâm mộ bất ngờ. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã không giấu được sự bàng hoàng trước sự mất mát này.