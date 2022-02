Nam diễn viên Tô Dực Minh giành HCB Olympic

Trước đó, nam diễn viên Lang điện hạ có thành tích đứng đầu vòng bảng với điểm số 80,6. Anh là người duy nhất thực hiện thành công động tác xoay tròn trên không có độ dốc 1620. Tuy nhiên, ở vòng chung kết, Tô Dực Minh mắc một lỗi kỹ thuật dẫn đến việc vuột huy chương vàng vào tay vận động viên Canada.

Tô Dực Minh sinh năm 2004. Anh gia nhập showbiz năm 10 tuổi. Tô Dực Minh từng diễn xuất trong Hồ Trường Tân, Trí thủ uy hổ sơn (Từ Khắc, Lâm Canh Tân, Lương Gia Huy, Trương Hàm Dư), Lang điện hạ (Lý Thấm, Tiêu Chiến, Vương Đại Lục), A Splendid Life in Beijing, Tracks in the Snowy Forest, Rock Kid.