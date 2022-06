Nam diễn viên 'Người giàu cũng khóc': 2 lần ly hôn, vợ ba kém 25 tuổi

Trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, Rogelio tham gia hơn 100 dự án phim truyền hình, điện ảnh, kịch với nhiều vai diễn lớn nhỏ. Ông còn được mời tham gia những bộ phim điện ảnh và truyền hình do Mỹ sản xuất như Cantinflas, Luis felipe tovar, The Lord of the rings… Bên cạnh diễn xuất, ông điều hành nhà hát, vẽ tranh, điêu khắc và mở lớp dạy diễn xuất cho trẻ em và người lớn. Thu nhập của ông thời điểm đó hơn 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng) mỗi tháng và hiện sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng)

Rogelio Guerra nhận lồng tiếng cho nhân vật Theoden - The Lord of the Rings.

Hôn nhân và gia đình

Rogelio Guerra kết hôn với người vợ đầu là ca sĩ Durcy Denys nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 15 ngày. Họ có một con trai là Uscanga Guerra. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "First Hand" của Grupo Imagen, Uscanga chia sẻ anh chỉ gặp mặt bố mình khi 45 tuổi.

Mặc dù không có mối quan hệ thân thiết với bố và những người con khác của ông, Uscanga Guerra luôn sẵn sàng giúp đỡ các em trai, em gái của mình khi cần thiết.

Con trai cả của Rogelio Guerra trong chương trình "First Hand" của Grupo Imagen: