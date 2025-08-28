Ngày 27/8, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin nam diễn viên Đoàn Vĩ Luân qua đời ở tuổi 67. Có nguồn tin cho biết nguyên nhân cái chết là suy thận. Sing Tao Daily gọi điện xác nhận bạn thân của ông Đoàn là Lư Huệ Quang và nhận được câu trả lời: “Đúng vậy!".

Đoàn Vĩ Luân bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí xứ Cảng Thơm vào năm 1970. Ông có xuất phát điểm là tiểu sinh của Đài truyền hình Á châu (ATV). Vào thời kỳ đó, danh tiếng của Đoàn Vĩ Luân từng vượt xa cả ảnh đế Hong Kong Trương Gia Huy.

Tuy nhiên, sau khi rời ATV, sự nghiệp của Đoàn Vĩ Luân rơi vào giai đoạn khó khăn, phát triển không như kỳ vọng, phải kiếm sống bằng công việc tại gara xe.