Nam diễn viên 'Đảo thiên đường' phát hiện ung thư sau khi nhập viện cấp cứu

Thông tin khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng. Nhiều lời động viên, chúc sức khỏe đã được gửi đến nam diễn viên.

Cha Hyun Seung sinh năm 1991, từng là vũ công nổi bật trong làng nhạc Kpop. Anh gắn bó với nữ ca sĩ Sunmi từ ca khúc solo đầu tay 24 Hours và được người hâm mộ ưu ái gọi là “Oppa vai rộng”. Ngoài ra, anh từng cộng tác với SNSD, TVXQ, BTOB, EXO, SHINee Jonghyun…

Năm 2021, anh gây chú ý khi tham gia show hẹn hò đình đám Single’s Inferno (Đảo thiên đường) mùa đầu của Netflix. Gần đây, Cha Hyun Seung thử sức với diễn xuất, đảm nhận vai chính trong bộ phim Conviction phát sóng ngày 24/9.