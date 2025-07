Nam diễn viên công an xã trong phim 'Có anh nơi ấy bình yên, tuổi U50 cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thăng hoa

"Khi trải qua làm phim thì tôi mới hiểu làm một chiến sĩ công an đã khó nhưng là chiến sĩ công an xã còn khó hơn. Có thể nói đây là vai diễn khó nhất tôi từng thể hiện" - Tuấn Tú chia sẻ. Tuấn Tú tiết lộ thêm vai diễn của mình trong phim sẽ có nhiều cảnh hành động nên nhiều khi xảy ra những "tai nạn" hi hữu như rách quần áo...