Nam diễn viên bị tung ảnh ngoại tình trước ngày cưới

Park Jun Hwi sinh năm 1993 tuổi là ngôi sao đang lên của sân khấu kịch Hàn Quốc. Những năm gần đây, nam diễn viên tham gia hơn 50 vở kịch khác nhau. Anh ra mắt năm 2016 với vở Secretly, Greatly và nhanh chóng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như The Goddess is Watching, Fire Sonata, Once Upon a Time in Haeundae, Ludwick: Beethoven the Piano, Brothers Karamazov và Monte Cristo.

Tuy nhiên, hiện tại sự nghiệp của Park Jun Hwi bị hủy hoại, mất hết danh dự và bị loại khỏi dự án khác là Nijinsky.