Nam diễn viên 2 lần bị cấm sóng hiện ra sao?

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Tôn Diệu Uy hiện tại vẫn được khán giả nhớ tới. Anh ít đóng phim, thường biểu diễn ca nhạc trong các sự kiện nhỏ hoặc hát trực tuyến nhưng vẫn có thu nhập tốt. Nam nghệ sĩ một thời lừng lẫy, vừa có ngoại hình, tài năng và tác phẩm nổi danh, nhưng bị đào thải sau hai lần cấm sóng.

Tôn Diệu Uy sinh năm 1973, vào giữa thập niên 2000 anh nổi tiếng ngang với Lâm Chí Dĩnh, từng được đánh giá là một trong "tứ tiểu thiên vương Hong Kong" cùng với Tạ Đình Phong, Cổ Thiên Lạc và Trần Dịch Tấn. Vì có ngoại hình giống Lâm Chí Dĩnh và Trịnh Thiếu Thu nhưng nổi tiếng muộn hơn hai đàn anh, Tôn Diệu Uy còn được mệnh danh là "Tiểu Lâm Chí Dĩnh".