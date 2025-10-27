Nam diễn viên 19 năm đóng vai công an trên phim VTV, khán giả tưởng công an thật

Vai công an là hình ảnh đại diện cho sức mạnh của công lý, đại diện cho cái thiện nên tôi rất thích vào những vai chính diện như vậy. Nhiều người bảo tại sao tôi không thử những vai phản diện nhưng làm điều xấu rất dễ, làm điều tốt thì khó nên tôi luôn muốn làm điều tốt. Tôi chưa thấy lý do nào để thay đổi sự lựa chọn của mình cả. Tôi đã được mời vào các vai phản diện nhưng nếu cùng 1 thời điểm mà vừa được mời vào vai ác lẫn vai công an tôi sẽ chọn vế sau dù vai công an đó có ít đất diễn đi chăng nữa.

- Vì sao hình tượng công an lại có sức hút với anh đến thế? Sau gần 2 thập kỷ đóng công an, anh tìm ra chìa khóa gì để vai sau khác với vai trước và có sức hút riêng và để chính bản thân cũng không thấy nhàm chán?

Tất nhiên rồi! Chắc chắn là tôi không thôi ý định đó. Mục đích cuối cùng của tôi vẫn là người diễn viên đóng vai công an nhiều nhất.

- Năm thứ 19 đóng vai công an, sau "Độc đạo" sắp tới là "Lằn ranh", Bảo Anh vẫn chưa thôi ý định trở thành diễn viên vào vai công an nhiều nhất Việt Nam?

- Vai công an trong "Lằn ranh" có sự khác biệt nào đáng kể so với các vai trước của anh, mà gần nhất là so với phim "Độc đạo" rất thành công?

Tuy vẫn là một màu áo xanh nhưng mỗi vai có độ khó khác nhau vì mỗi phim là một vụ án khác nhau, con người khác nhau, mạch cảm xúc khác nhau. Với Độc đạo, nhân vật của tôi cũng đứng giữa lằn ranh giữa thiện và ác nhưng cuối cùng anh ta cũng chọn con đường chính nghĩa.

Trong Lằn ranh, vì đến thời điểm này còn thiếu 10 tập kịch bản nên tôi cũng chưa biết kết cục của nhân vật mình đóng ra sao. Tuy nhiên, vai công an trong Lằn ranh khó hơn các phim khác ở chỗ đây là vai công an trong phim chính luận nên mọi câu thoại đều sắc nét. Vai diễn khó, lời thoại phức tạp và cần độ chính xác cao hơn. Nhân vật của tôi lần này cũng tiếp xúc với bên viện kiểm soát nhiều hơn.

- Nghe nói 6 năm trước anh đã từng từ chối vai công an trong phim "Sinh tử" chỉ sau 5 phút đọc kịch bản. Lý do là gì vậy?

6 năm trước tôi nhớ vẫn là đạo diễn Mai Hiền và cô Tú Lan tổ chức sản xuất có gọi và chuyển kịch bản cho tôi. Lúc đó tôi cũng rảnh rỗi nên thường là khi nhận kịch bản sẽ đọc ngay và đọc rất nhanh. Trước đó tôi biết Sinh tử cũng thuộc dòng phim chính luận nhưng khi mở kịch bản ra, riêng phân đoạn đầu tiên tôi đã thấy 2 trang thoại.

Các đoạn thoại tiếp theo cũng đều dài và khó, đọc đã thấy áp lực bởi sự đấu tranh giữa cái đúng và sai, thiện và ác rất nặng nề. Lần đầu tiên tôi quyết định bỏ vai nhanh như vậy, không phải vì sợ khó mà tôi biết đề tài phim chính luận cần người tốt nhất hơn để đáp ứng tiến độ của đoàn phim cho kịp phát sóng. Thời điểm đó tôi nghĩ có thể mình không làm tốt nên rút lui.