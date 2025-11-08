Nam dancer 39 tuổi đột tử khi đang biểu diễn trên sân khấu ở Cao Bằng: Dấu hiệu tim mạch nhiều người chủ quan

Báo Sức khoẻ & Đời sống đưa tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một nam bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ngưng tim vào tối 9/8.

Bệnh nhân là nam, 39 tuổi - một thầy dạy Zumba, khi đang biểu diễn trên sân khấu thì bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau đó, những người xung quanh đã sơ cứu nhưng khi vào viện bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở.

Sau khi vào viện, bệnh nhân được ê-kíp y bác sĩ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn đúng theo phác đồ của Bộ Y tế, tuy nhiên sau nửa giờ nỗ lực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

Khoa cấp cứu - Đơn vị đột quỵ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng. Ảnh: BVCB.

Phía bệnh viện cũng cho biết, cách đây hơn một tuần, bệnh nhân này đã đến bệnh viện khám và được chẩn đoán có bệnh tim mạch, cần theo dõi.