Nam chính 'Hồng lâu mộng': Phẫu thuật vì vai diễn, ám ảnh nỗi đau mất con trai

Năm 1987, Hồng lâu mộng lên sóng và phá vỡ kỷ lục người xem lúc bấy giờ. Phim không chỉ là hiện tượng của làng phim Trung Quốc mà còn là tác phẩm ghi dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của dàn diễn viên, trong đó phải kể đến vai nam chính Giả Bảo Ngọc do Âu Dương Phấn Cường đóng.

Âu Dương Phấn Cường sinh năm 1963, tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Ngôi sao Hoa ngữ vào nghề từ năm 14 tuổi, nhưng mất 6 năm vẫn không có vai diễn vì gương mặt thư sinh quá trẻ trung, không thể vào vai con nít, cũng không thể đóng vai người lớn.

Năm 1983, Âu Dương Phấn Cường lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Phù Lâm. Ngoại hình tưởng như khiếm khuyết đó lại vô tình khiến anh trở nên rất phù hợp với vai nam chính của Hồng lâu mộng.