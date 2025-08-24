Nam cảnh sát gây sốt vì lộ cơ bắp cuồn cuộn khi cứu người đuối nước

Nạn nhân là người đàn ông họ Ye, bị sóng cuốn trôi trong lúc đang chơi ở biển cùng nhóm bạn, theo SCMP.

Truyền thông địa phương đưa tin, vào ngày 24/7, khi đang nằm nghỉ ngơi trên bãi biển Vạn Ninh, sĩ quan Li Shuda thuộc Cục Công an Vạn Ninh, bất ngờ phát hiện một người đàn ông đang vùng vẫy dưới nước.

"Tôi đang tắm nắng thì thấy nhóm người đang chơi đùa. Một trong số họ đột nhiên bị sóng cuốn ra xa bờ. Ban đầu, tôi nghĩ họ chỉ đùa giỡn, nhưng sau 3-4 phút không thấy anh ấy ngoi lên, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi thấy anh ấy bắt đầu chìm, tôi vội vàng lao xuống cứu", nam sĩ quan kể lại.

Với kỹ năng bơi lội tốt và am hiểu vùng biển địa phương, Li nhanh chóng tiếp cận được nạn nhân, lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, giữ chặt Ye từ phía sau để tránh bị chìm thêm. Nam sĩ quan dùng một tay phối hợp với một người cứu hộ khác đưa Ye bơi về phía rạn san hô gần đó.

Khi đến rạn san hô, Ye quá yếu, không thể trèo lên từ phía trước, khiến cả hai người cứu hộ phải quay sang phía bên đối diện và thử cách khác. Sau gần 30 phút nỗ lực, cuối cùng họ cũng đẩy được Ye lên rạn san hô. Sau đó, Li bơi trở lại để lấy thiết bị cứu sinh và đưa Ye vào bờ thành công.