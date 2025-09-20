Nam ca sĩ từng giành Grammy qua đời ở tuổi 57 trong vụ rơi máy bay

Ngày 19/9, tờ Mirror đưa tin nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng Brett James đã tử nạn khi chiếc máy bay cá nhân Cirrus SR22T do ông sở hữu rơi xuống một cánh đồng ở hạt Macon, Bắc Carolina (Mỹ). Trên máy bay có 3 người, tất cả đều không qua khỏi.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h (giờ địa phương), gần trường tiểu học Iotla Valley, may mắn không có học sinh hay nhân viên nào bị thương. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân.