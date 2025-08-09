Nam ca sĩ triệu view vừa viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ là ai?

Khi còn giấu mặt dưới cái tên Hoàng tử Drill, Cao Minh Thiên Tùng ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc trẻ trung, cá tính và khác biệt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chính âm nhạc cũng đã thôi thúc anh thực hiện bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Thiên Tùng cho hay, việc anh xin nhập ngũ không phải là quyết định bất ngờ mà là lời khẳng định mạnh mẽ của một nghệ sĩ trẻ về tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Nam ca sĩ cho biết khi sáng tác ca khúc Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm, anh có khoảng thời gian tìm hiểu khá sâu về lịch sử nước ta trong thời kỳ kháng chiến, về sự hy sinh của cha ông.

Đó là lý do lớn nhất thôi thúc nam ca sĩ viết lá đơn xin nhập ngũ, để tự mình cảm nhận và thấu hiểu những suy nghĩ của một người lính thực thụ để từ đó viết thêm được nhiều ca khúc về người lính.

"Việc tôi công khai lá đơn xin tình nguyện nhập ngũ không phải để khoe mà để lan tỏa tinh thần cống hiến cho đất nước đến những người trẻ, những người đồng trang lứa.

Tôi nghĩ đó là sự tôn trọng dành cho những người đã hy sinh, đã ngã xuống để chúng ta có được ngày hôm nay", nam ca sĩ chia sẻ.