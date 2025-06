Nam ca sĩ Thái Lan tiết lộ từng sống sót kỳ diệu tại ghế 11A trong tai nạn máy bay 27 năm trước

Ruangsak Loychusak (trái) và Vishwash Kumar Ramesh đều sống sót sau 2 vụ tai nạn máy bay riêng biệt vào năm 1998 và 2025, khi ngồi cùng một số ghế 11A

Điều này khiến Ruangsak Loychusak nhớ lại vụ tai nạn mình từng trải qua. Ruangsak Loychusak cũng ngồi cùng số ghế 11A và sống sót sau một vụ tai nạn máy bay chết người gần 27 năm trước.

"Người sống sót sau vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ. Anh ấy ngồi ghế với tôi 11A cũng là số ghế tôi từng ngồi" - Ruangsak viết trên Facebook về sự trùng hợp ngẫu nhiên hiện khiến nhiều người hưởng ứng và tranh cãi.

Ngày 12/6, chuyến bay AI171 của Air India bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad. Trong số 242 người trên máy bay Boeing 787-8 Dreamliner, chỉ anh Vishwash Kumar Ramesh, một công dân Anh - sống sót.

Khi máy bay rơi xuống đất, người đàn ông 40 tuổi bị nhiều vết thương nhưng đã cố gắng thoát khỏi đống đổ nát và được đưa lên một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn.

Vishwash nói với truyền thông Ấn Độ: "Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình cũng sẽ chết. Nhưng khi tôi mở mắt, tôi nhận ra mình còn sống và tôi cố gắng cởi dây an toàn, thoát ra khỏi ghế và ra ngoài".

Câu chuyện của Vishwash đã khiến anh Ruangsak Loychusak nhớ lại vào tháng 12/1998, khi đó anh Ruangsak chỉ mới 20 tuổi và đi trên chuyến bay TG261 của Thai Airways. Chiếc máy bay này bị rơi khi cố gắng hạ cánh xuống sân bay Surat Thani ở miền nam Thái Lan.

Máy bay lao xuống đầm lầy, 101 trong số 146 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Ruangsak là một trong 45 người đã sống sót và anh cũng ngồi số ghế 11A.

Mặc dù sống sót sau tai nạn nhưng những năm qua, anh Ruangsak Loychusak đã phải đối diện với chấn thương sau tai nạn. Anh đã không dám đi máy bay kể từ đó và luôn bị ám ảnh về tai nạn máy bay và thường nói rằng "được sống cuộc đời thứ hai".

Câu chuyện sống sót của Ruangsak Loychusak và Vishwash Kumar Ramesh đã khiến cuộc bàn luận sôi nổi về chỗ ngồi an toàn và sống sót cao nhất trên máy bay. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không cảnh báo rằng không có cái gọi là "chỗ ngồi an toàn nhất" trên máy bay.

"Mỗi tai nạn là khác nhau và không thể dự đoán khả năng sống sót dựa trên vị trí ghế" - ông Mitchell Fox - Giám đốc Tổ chức An toàn Hàng không có trụ sở tại Mỹ cho biết.

Ông Ron Bartsch - Chủ tịch của AvLaw Aviation Consulting (có trụ sở tại Sydney) - cho biết: "Trong trường hợp Vishwash Kumar Ramesh, may mắn của anh là ngồi cạnh lối thoát hiểm nhưng nó chỉ là chỗ ngồi an toàn nhất trong ngày hôm ấy. Bởi thực tế không phải lúc nào cũng là số ghế 11A cũng là may mắn".

Các chuyên gia an toàn hàng không nhắc nhở hành khách rằng, việc sống sót thường phụ thuộc ít nhiều vào may mắn và phụ thuộc nhiều hơn vào sự chuẩn bị. Chẳng hạn như lắng nghe thông báo an toàn, xác định lối ra gần nhất và làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn... có thể là cơ hội sống sót tốt nhất của bạn.

"Có thể mọi người sẽ bị cám dỗ rằng 11A như một chỗ ngồi kỳ diệu. Nhưng trong thế giới an toàn hàng không, mỗi vụ tai nạn đều khác nhau - và sự sống sót không chỉ là một con số" - các chuyên gia lưu ý.