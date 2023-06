Nam ca sĩ sửng sốt khi gặp lại cô gái mình từng cứu sống 22 năm trước

Câu chuyện giữa cô gái 23 tuổi và Nhậm Hiền Tề gây xúc động.

Nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào trước câu chuyện của Nhậm Hiền Tề. Họ dành nhiều lời khen ngợi cho nam ca sĩ vì sự tốt bụng, hào phóng. “Anh ấy làm việc thiện mà không cần suy nghĩ thiệt hơn”, “Tôi nguyện là người hâm mộ của một người tốt như Nhậm Hiền Tề cả đời”, “Quả không sai khi thần tượng Nhậm Hiền Tề”,… là những bình luận của người hâm mộ.



Nhậm Hiền Tề từng giúp đỡ một người cha tìm con trai bị lạc.

Nhậm Hiền Tề là ca sĩ, diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) được nhiều người yêu thích. Các bài hát của anh như The Sad Pacific, To Too Softwworthy, Hey Girl Look This Way… thậm chí còn trở thành một phần thanh xuân của không ít khán giả.