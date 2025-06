Nam ca sĩ quốc tế ghim thẳng lên Spotify lời tố: 'Jack - J97 ăn cắp bài hát của tôi'?

Trước đó, vào năm 2021, MV LayLaLay của Jack cũng từng bị cư dân mạng tố đạo nhạc khi một số người chỉ ra rằng phần giai điệu có nét tương đồng với các ca khúc như Read My Mind của The Killers và It Ain’t Me của Selena Gomez.

LayLaLay

Ele Yan, tên thật là Nhan Nhân Trung, là một ca sĩ và nhạc sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) có tiếng, sinh năm 1994. Anh hoạt động theo hướng indie với sở trường là Mandopop - dòng nhạc pop tiếng Quan thoại và là một trong ba nhánh chính của dòng nhạc Cpop.

Phong cách âm nhạc của Nhan Nhân Trung thường mang đậm chất ballad, với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng, dễ chạm đến trái tim người nghe. Anh được biết đến với giọng hát ấm áp và tinh tế, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc giải trí nước nhà và nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ.

Nhan Nhân Trung

Tuy nhiên, khi kiểm tra các thông tin xoay quanh nam ca sĩ Nhan Nhân Trung, netizen thấy có quá nhiều điểm bất hợp lý.