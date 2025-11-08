Nam ca sĩ kiếm hơn 500 tỷ đồng trong 5 phút, nổi tiếng tới mức có ngày riêng mang tên mình là ai?

Những ngày tháng khốn khó và tác phẩm làm nên tên tuổi

Sinh năm 1979 ở Đài Loan (Trung Quốc), Châu Kiệt Luân trải qua tuổi thơ nhiều biến động khi cha mẹ ly hôn lúc anh mới 13 tuổi. Anh không có điều kiện học đại học như nhiều bạn đồng trang lứa, thế nhưng chính quãng thời gian này lại mở ra một cánh cửa khác - cánh cửa âm nhạc.

Không có nền tảng tài chính, nam ca sĩ dành phần lớn thanh xuân để viết nhạc trong âm thầm, sống tạm bợ tại phòng thu của bạn bè. Có thời điểm, ước mơ âm nhạc dường như là thứ xa xỉ, song chính hoàn cảnh đó lại rèn giũa sự lì lợm và kỷ luật nghệ thuật hiếm thấy.

Châu Kiệt Luân từng trải qua nhưng ngày tháng khốn khó trước khi trở thành siêu sao.

Năm 2000, Châu Kiệt Luân chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Jay, qua đó trở thành hiện tượng âm nhạc khắp châu Á. Chất nhạc độc đáo, kết hợp giữa hip hop, R&B và cổ phong Trung Hoa chính gọi là “Jay-style” đã đặt nền móng cho một dòng chảy âm nhạc hiện đại có bản sắc phương Đông rõ rệt, ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều nghệ sĩ sau này, trong đó có cả G-Dragon (BIGBANG). Album Jay đã bán được hơn 25 triệu bản trên toàn thế giới.