Nam ca sĩ kiếm hơn 500 tỷ đồng trong 5 phút, nổi tiếng tới mức có ngày riêng mang tên mình là ai?

Những ngày tháng khốn khó và tác phẩm làm nên tên tuổi
Sinh năm 1979 ở Đài Loan (Trung Quốc), Châu Kiệt Luân trải qua tuổi thơ nhiều biến động khi cha mẹ ly hôn lúc anh mới 13 tuổi. Anh không có điều kiện học đại học như nhiều bạn đồng trang lứa, thế nhưng chính quãng thời gian này lại mở ra một cánh cửa khác - cánh cửa âm nhạc.
Không có nền tảng tài chính, nam ca sĩ dành phần lớn thanh xuân để viết nhạc trong âm thầm, sống tạm bợ tại phòng thu của bạn bè. Có thời điểm, ước mơ âm nhạc dường như là thứ xa xỉ, song chính hoàn cảnh đó lại rèn giũa sự lì lợm và kỷ luật nghệ thuật hiếm thấy.
Năm 2000, Châu Kiệt Luân chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Jay, qua đó trở thành hiện tượng âm nhạc khắp châu Á. Chất nhạc độc đáo, kết hợp giữa hip hop, R&B và cổ phong Trung Hoa chính gọi là “Jay-style” đã đặt nền móng cho một dòng chảy âm nhạc hiện đại có bản sắc phương Đông rõ rệt, ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều nghệ sĩ sau này, trong đó có cả G-Dragon (BIGBANG). Album Jay đã bán được hơn 25 triệu bản trên toàn thế giới.
Kể từ đó, mỗi năm nam ca sĩ đều cho ra album liên tiếp đến năm 2014, gồm có Fantasy, Tám Độ Không Gian, Diệp Huệ Mỹ, Thất Lý Hương, Vượt Thời Đại, Dấu Chấm Than... Ngoài ra, anh tổ chức tour diễn từ rất sớm, có thể kể đến như The One vào năm 2002 và Incomparable vào năm 2004, nhận được sự ủng hộ đông đảo của người hâm mộ.
Năm 2007, Châu Kiệt Luân được vinh danh là một trong 50 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc.
Tour diễn đạt doanh thu “khủng”
Trong gần 25 năm sự nghiệp, anh đã phát hành hơn 15 album, bán ra hơn 30 triệu bản toàn cầu với loạt hit quốc dân như Dạ Khúc, Bong Bóng Tỏ Tình, Sứ Thanh Hoa, Đài Hoa Cúc… Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng trong nước, anh còn là nghệ sĩ Hoa ngữ đầu tiên nhiều lần lọt Billboard, đạt hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ.
Không chỉ vậy, Châu Kiệt Luân đã thực hiện 6 tour diễn thế giới đi qua hàng chục quốc gia, “cháy vé” ở khắp các sân vận động lớn nhất châu Á. Kinh điển nhất phải kể đến tour diễn hồi năm 2024 tại Taipei Dome - sân vận động lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) với sức chứa lên đến 50.000 khán giả.
Cụ thể, giữa năm 2024, khi thông tin Châu Kiệt Luân trở lại Đài Loan với concert "Carnival World Tour" được công bố, cộng đồng fan lập tức "dậy sóng". Thời điểm đó, 150.000 vé cho 4 đêm tại Taipei Dome “cháy sạch” chỉ sau 5 phút. Hệ thống bán vé Tixcraft ghi nhận gần 900.000 lượt truy cập đồng thời, khiến họ phải huy động hơn 10.000 máy chủ ảo để tránh sập hệ thống.
Giá vé từ 1.880 - 6.880 TWD (hơn 1,6 - hơn 6 triệu đồng), tổng doanh thu ước tính hơn 657 triệu TWD (hơn 570 tỷ đồng theo tỷ giá ngày 11/8), chưa tính hàng hóa đi kèm như album, lightsticks... CEO Tixcraft thừa nhận: "Có lẽ chỉ Châu Kiệt Luân mới có thể tự phá kỷ lục của mình". Đây không chỉ là thành tích thương mại, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một thương hiệu âm nhạc sau hơn 25 năm.
Bên cạnh vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc, Châu Kiệt Luân còn lấn sân sang điện ảnh ở vị trí đạo diễn, diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất. Các tác phẩm như Bí Mật Không Thể Nói, Thiên Đài hay Chiến Binh Bí Ẩn đều mang phong cách kể chuyện đậm chất điện ảnh của anh: giàu cảm xúc, chú trọng chi tiết và luôn có nét lãng mạn tinh tế.
Nam ca sĩ cũng trực tiếp chỉ đạo nhiều MV, tự mình thiết kế sân khấu concert và thậm chí là một ảo thuật gia bán chuyên - yếu tố tạo bất ngờ cho người hâm mộ tại các đêm diễn. Ở mỗi lĩnh vực, anh đều để lại dấu ấn riêng, khiến người ta phải thừa nhận đây là một nghệ sĩ toàn năng hiếm có khó tìm trong giới nghệ sĩ.
Ngày đặc biệt 16/7 – “Ngày của Châu Kiệt Luân”
Ngay cả khi đã lui vể sau ánh đèn sân khấu, Châu Kiệt Luân vẫn giữ phong độ đỉnh cao, mỗi lần trở lại đều gây bão. Ca khúc Hứa Sẽ Không Khóc ra mắt năm 2019 từng làm tê liệt hệ thống nghe nhạc trực tuyến quốc nội vì quá tải truy nội. MV Mojito ra mắt giữa mùa dịch lại gây bão du lịch Cuba, hay album Tác Phẩm Vĩ Đại Nhất (2022) sau 6 năm im ắng vẫn “càn quét” các bảng xếp hạng.
Một trong những cột mốc huyền thoại của Châu Kiệt Luân là vào năm 2003 - khi người hâm mộ lập hẳn ngày riêng để tôn vinh anh. Thời điểm đó, khi Nhân Danh Người Cha được phát hành trong album Diệp Huệ Mỹ, hơn 50 đài phát thanh châu Á đã cùng đồng bộ phát sóng ca khúc này vào ngày 16/7 với 800 triệu người nghe - một con số không tưởng tại thời điểm đó.
Sự kiện này gây chấn động đến mức người hâm mộ chọn luôn ngày 16/7 - ngày ra mắt ca khúc là “ngày của Châu Kiệt Luân” để kỷ niệm hàng năm. Trong 18 năm qua, cộng đồng người hâm mộ vẫn duy trì hoạt động ăn mừng ngày này đều đặn bằng loạt dự án đặc biệt. Đáng nói, đây là ngày lễ do cộng đồng người hâm mộ tạo ra, không được công nhận chính thức nhưng vẫn lan tỏa mạnh mẽ toàn cầu.
Nhìn lại, có thể thấy thành công của Châu Kiệt Luân không đến từ scandal hay chiêu trò truyền thông, mà từ sự kiên định với giá trị nghệ thuật. Anh chinh phục người hâm mộ bằng chất lượng âm nhạc, sáng tạo nghệ thuật và cá tính riêng không thể thay thế.
Trong hơn 25 năm qua, âm nhạc của Châu Kiệt Luân vẫn là biểu tượng cho sự sáng tạo và bản sắc. Ở mỗi thế hệ, những cái tên mới xuất hiện, song "ngôi vương" của anh trong lòng người hâm mộ vẫn nguyên vẹn.