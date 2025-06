Nam ca sĩ Khương Đào rơi xuống biển

Một số nguồn tin lan truyền nói nam ca sĩ ngã do uống rượu. Theo nguồn tin của HK01, trước khi sự việc xảy ra, nam ca sĩ đang chạy bộ thì cảm thấy không khỏe nên dựa vào lan can nghỉ, không may trượt chân rơi xuống biển. Vì điện thoại bị nước làm hỏng và không thể đăng nhập Instagram do quên mật khẩu, anh mượn tài khoản của quản lý để trấn an người hâm mộ.

Ca sĩ Khương Đào, nhóm MIRROR.



Khương Đào sinh năm 1999, là gương mặt nổi bật, được nhãn hàng săn đón, hút fan hàng đầu nhóm nhạc 12 thành viên MIRROR. Nhóm nhạc này được coi là hiện tượng văn hóa tại Hong Kong (Trung Quốc), tạo sự hồi sinh của Canto-pop, thể loại âm nhạc đang lụi tàn vì sự xâm chiếm của Kpop và Mandopop (nhạc Trung Quốc).