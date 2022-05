Nam ca sĩ Hàn Quốc làm nhân viên giao hàng để kiếm sống

Ê-kíp của chương trình We Are Divorced 2 đã ghi lại cảnh Eli đóng gói các mặt hàng thực phẩm và chuẩn bị giao hàng. Anh cũng đảm đương công việc giám sát quá trình giao hàng.

We Are Divorced 2 là chương trình thực tế ghi lại cuộc sống của các cặp ngôi sao sau khi ly hôn. Chương trình tập trung vào lý do chia tay và cách họ xác định lại mối quan hệ.



Eli về Hàn Quốc để tái hợp với người mẫu Ji Yeon Soo.