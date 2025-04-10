Nam ca sĩ đẹp trai bậc nhất showbiz, U40 sống trong biệt thự 22 tỷ ở TP.HCM, chưa lấy vợ sinh con

Ở tuổi gần 40, Noo vẫn là cái tên "đắt show", sống trong biệt thự sang trọng trị giá khoảng 22 tỷ đồng, đồng thời gây chú ý khi chưa lập gia đình nhưng lại bày tỏ mong muốn làm cha.

Noo Phước Thịnh là một trong những nam ca sĩ sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu bậc nhất showbiz Việt. Không chỉ nổi bật bởi ngoại hình điển trai, phong cách biểu diễn cuốn hút, anh còn ghi dấu ấn qua hàng loạt bản hit đình đám.

Noo Phước Thịnh khởi nghiệp ca hát năm 2009 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua những bản ballad lãng mạn. Anh không ngừng thay đổi phong cách âm nhạc, thử sức với dance, R&B, pop hiện đại, hợp tác cùng nhiều ê-kíp quốc tế.

Trong cuộc trò chuyện với VnExpress, Noo chia sẻ về cách giữ bản thân giữa thị trường âm nhạc biến động: "Tôi không quá phụ thuộc về việc phải tham gia chương trình thực tế mới được chú ý hoặc tăng lực tương tác với khán giả. Tôi lắng nghe bản thân, tìm hiểu thị trường để giữ bản ngã của mình, không bị hòa tan."

Anh cũng thừa nhận đã trưởng thành hơn: "Tôi trầm ổn hơn, không bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh. Tôi biết đang muốn gì, làm gì, đi con đường thế nào."

Những phát ngôn này cho thấy sự tỉnh táo, bản lĩnh và nghiêm túc của nam ca sĩ với nghề.