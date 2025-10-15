Nam ca sĩ bị nghi dính líu đường dây lừa đảo

Video ghi lại cảnh ca sĩ Seungri biểu diễn tại sự kiện do công ty Prince Brewing tổ chức lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc vài ngày qua gây chú ý. Theo Koreaboo, video được quay từ đầu năm 2024, ghi lại cảnh Seungri giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu, phía sau là logo của Prince Brewing - công ty thuộc sở hữu của Prince Holding Group - một trong những tập đoàn lớn nhất tại Campuchia.
Prince Holding Group gồm nhiều công ty con, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Theo KBS, tập đoàn này sở hữu bất động sản liên quan đến hoạt động buôn người, bắt cóc và lừa đảo trực tuyến. Một số báo cáo cho thấy không ít nạn nhân ở đây mang quốc tịch Hàn Quốc.
Đoạn video khiến nhiều người suy đoán rằng Seungri có liên hệ với tập đoàn Prince Holding. "Thông tin về Prince Holding thật đáng sợ. Seungri đã đi đến tận cùng của sự sụp đổ. Anh ta đi theo con đường tội phạm kể từ vụ Burning Sun", "Nhìn vào các hoạt động của Seungri, có lẽ anh ta sẽ lại phải vào tù", cư dân mạng Hàn Quốc bình luận.
Tuy nhiên, cũng có một số người bênh vực Seungri, cho rằng thiếu bằng chứng cáo buộc nam ca sĩ liên quan đến đường dây lừa đảo. Dù thuộc tập đoàn Prince Holding, hồ sơ cho thấy Prince Brewing chỉ hoạt động như nhà máy bia và quán rượu thuần túy. Các trang chính thức của Prince Holding Group cũng chưa từng đăng tải hình ảnh của Seungri. Hiện phía nam ca sĩ chưa đưa ra bình luận về video.
Seungri gây ồn ào với scandal nhóm chat tình dục năm 2019. Bê bối Burning Sun bị phanh phui khiến dư luận khắp châu Á chấn động. Trong đó, Seungri là một trong những nhân vật cộm cán của hộp đêm này. Tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án một năm 6 tháng tù giam của Seungri.
Video của Seungri lan truyền vào thời điểm các vụ bắt cóc người Hàn sang Campuchia gây hoang mang dư luận nước này. Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, chỉ trong 8 tháng đầu năm, có tới 330 vụ công dân nước này bị bắt cóc hoặc giam giữ tại Campuchia.
Hồi tháng 8, cảnh sát phát hiện thi thể của công dân Hàn Quốc Park Minho (22 tuổi) bên trong một chiếc xe bị bỏ lại ở làng Kompong Bay thuộc tỉnh Kampot (Campuchia). Minho đã đến Campuchia vào tháng 7.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận nam sinh bị tra tấn dã man. Sau vụ việc, tờ Korea Times đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ công dân tại Campuchia, đồng thời cử đội đặc nhiệm sang Phnom Penh.