Nam ca sĩ bị nghi dính líu đường dây lừa đảo

Video ghi lại cảnh ca sĩ Seungri biểu diễn tại sự kiện do công ty Prince Brewing tổ chức lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc vài ngày qua gây chú ý. Theo Koreaboo, video được quay từ đầu năm 2024, ghi lại cảnh Seungri giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu, phía sau là logo của Prince Brewing - công ty thuộc sở hữu của Prince Holding Group - một trong những tập đoàn lớn nhất tại Campuchia.

Prince Holding Group gồm nhiều công ty con, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Theo KBS, tập đoàn này sở hữu bất động sản liên quan đến hoạt động buôn người, bắt cóc và lừa đảo trực tuyến. Một số báo cáo cho thấy không ít nạn nhân ở đây mang quốc tịch Hàn Quốc.