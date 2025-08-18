Nam ca sĩ bị fan cuồng lái xe đeo bám giữa đêm, suýt gây tai nạn

Công ty quản lý của nam ca sĩ ngay sau đó ra thông báo, khẳng định sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để xử lý sự việc, đồng thời kêu gọi người hâm mộ theo đuổi thần tượng một cách lý trí: “Chúng tôi hy vọng mọi người gặp gỡ nghệ sĩ trong những hoàn cảnh phù hợp, cùng nhau bảo vệ sự an toàn của công chúng và tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ. Kiên quyết phản đối mọi hành vi fan cuồng”.

May mắn, Phạm Thừa Thừa không bị thương nhưng vẫn sốc trước hành vi quá khích. Sau khi sự việc được lan truyền, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội, chỉ trích gay gắt sự thiếu ý thức của nhóm fan cuồng.