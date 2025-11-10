Nam ca sĩ 29 tuổi tử vong trên đường

Ngày 11/10, CNN đưa tin Fede Dorcaz - nam diễn viên kiêm ca sĩ người Argentina - thiệt mạng sau vụ bị cướp tấn công tại Mexico City (thủ đô của Mexico). Bộ An ninh Công dân Mexico đã xác nhận tin tức trên.

Bộ An ninh Công dân Mexico cho biết Dorcaz bị bắn nhiều phát đạn khi đang lái xe trên đại lộ vành đai Periférico, đoạn qua quận Miguel Hidalgo, phía tây thủ đô. Nghi phạm được cho là di chuyển trên hai xe máy và đang bị truy nã. Cảnh sát đã trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát khu vực để phục vụ điều tra, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tổng chưởng lý Thành phố Mexico nhằm làm rõ vụ án.

CNN cho biết đã liên hệ với Văn phòng Tổng chưởng lý và Đại sứ quán Argentina tại Mexico để tìm hiểu thêm chi tiết nhưng chưa nhận được phản hồi.