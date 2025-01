Năm Ất Tỵ 2025 có 3 tuổi xong đất cực may mắn, hứa hẹn giúp gia chủ có một năm đại cát

Tết Ất Tỵ 2025 có 3 tuổi đẹp nhất để xông đất, mở hàng là Canh Tuất (1970), Canh Ngọ (1990), Canh Thìn (2000), theo chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương. Từ bao đời nay, tục xông đất đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Tết của người Việt. Theo quan niệm dân gian, sau đêm Giao thừa, người đầu tiên bước chân vào căn nhà thường được gọi là "người xông đất" - là sứ giả sẽ mở cánh cửa tài lộc, đem may mắn, bình an đến cho gia chủ. Việc lựa chọn người xông đất đầu năm mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với mỗi gia đình. Từ việc cân nhắc kỹ lưỡng về tuổi tác, đến việc đơn giản chọn người thân, mỗi gia đình đều có những tiêu chí riêng. Theo quan niệm phong thủy, việc chọn người xông đất cần dựa trên yếu tố tương sinh tương khắc giữa các tuổi. Người xông đất lý tưởng là người có tuổi hợp với tuổi của gia chủ, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình. Chia sẻ với trên Nhịp sống thị trường, chuyên gia phong thủy Phạm Cương cho rằng, trong năm Ất Tỵ 2025, các tuổi như Canh Tuất (1970), Canh Ngọ (1990) và Canh Thìn (2000) được xem là rất hợp để xông đất và mở hàng. Ngoài ra, một số tuổi như Bính Tuất (1946), Canh Dần (1950), Đinh Dậu (1957), Canh Tý (1960), Bính Ngọ (1966), Đinh Mùi (1967), Bính Thìn (1976), Ất Sửu (1985), Bính Dần (1986), Đinh Mão (1987), Bính Tý (1996), Đinh Sửu (1997) cũng được xem là phù hợp để mang lại may mắn khi xông đất. Tuy nhiên, bên cạnh tuổi, việc lựa chọn người xông đất còn cần cân nhắc đến sức khỏe, tính cách và mối quan hệ của họ với gia chủ. Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, nếu không tìm được người có tuổi hợp, chúng ta có thể mời những người bạn thân thiết, đáng tin cậy đến xông đất. Sự chân thành và tình cảm tốt đẹp cũng mang lại nhiều may mắn. *Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm (Tổng hợp)