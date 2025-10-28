Năm 2026: Lao động nam 61 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện nghỉ hưu

Theo đó, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tối thiểu 15 năm đóng BHXH bắt buộc, được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với điều kiện bình thường.

Riêng người khai thác than trong hầm lò có thể nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 năm. Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân được nghỉ sớm tối đa 5 năm nếu đủ 15 năm đóng BHXH. Người bị nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp đủ 15 năm đóng BHXH cũng được hưởng lương hưu mà không phụ thuộc vào tuổi.

Theo một chuyên gia lao động, việc tăng tuổi nghỉ hưu là xu thế tất yếu trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già. Bởi, nếu không điều chỉnh kịp thời, quỹ BHXH sẽ chịu áp lực lớn khi số người nghỉ hưu tăng nhanh hơn tốc độ đóng góp của người đang làm việc.