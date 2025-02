Năm 2024: ghi nhận gần 900 triệu vụ tấn công lừa đảo

Bà Olga Svistunova, Chuyên gia Bảo mật tại Kaspersky nhận định: “Mặc dù thủ đoạn lừa đảo không có nhiều thay đổi, nhưng tin tặc không ngừng cải tiến cách thức che giấu hành vi. Chúng tận dụng các tin tức nóng hổi, chủ đề đang được quan tâm và thậm chí kết hợp thương hiệu của nhiều công ty trên cùng một trang lừa đảo để tăng hiệu quả chiến dịch. Các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tin tặc tạo ra những trang web giả mạo cực kỳ thuyết phục, khiến việc phát hiện lừa đảo trở nên khó khăn hơn. Những chiến thuật ngày càng tinh vi này không chỉ gây nguy hiểm cho an ninh tài chính mà còn đe dọa đến thông tin cá nhân của người dùng. Do đó, nhiệm vụ cảnh giác và sử dụng các giải pháp an ninh mạng mạnh mẽ và linh hoạt càng trở nên cấp thiết hơn”.

Thư rác và chiến dịch email độc hại

Theo dữ liệu của Kaspersky, năm 2024 đã có tổng số hơn 125 triệu tệp đính kèm chứa nội dung độc hại được phát hiện trong email của cả người dùng cá nhân và doanh nghiệp.