Năm 2022 sẽ có nhiều cuộc thanh tra về đất đai, môi trường

Theo thông tin từ Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ căn cứ định hướng công tác thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ và kết quả công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ này để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 xác định khoảng 60-70% nhiệm vụ dự phòng tương ứng với nguồn lực để bố trí phục vụ cho các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, tham gia phối hợp với các đơn vị khác trong công tác thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh.