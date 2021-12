Năm 2022 mang màu sắc của bông hoa dừa cạn vui vẻ, ấm áp

Your browser does not support the audio element.

"Very Peri" là "sắc xanh vui vẻ và ấm áp nhất trong tất cả các sắc xanh" (Ảnh: Artnet).

Định kỳ vào cuối mỗi năm, công ty chuyên về ứng dụng màu sắc Pantone lại công bố màu chủ đạo của năm sau. Dự báo của Pantone - một công ty nổi tiếng thế giới với Hệ thống Khớp màu Pantone, có trụ sở văn phòng đặt tại Carlstadt, New Jersey, Mỹ - luôn rất được quan tâm, bởi đó được xem là dự báo cho xu hướng thời trang, thiết kế nội thất, thiết kế sản phẩm... trong năm sau.

Với năm 2022, Pantone lựa chọn một tông màu mới mà họ vừa sáng tạo ra, đó là màu xanh của bông hoa dừa cạn (tên tiếng Anh: Periwinkle), họ gọi màu này là màu "Very Peri" với định nghĩa rằng đây là "sắc xanh vui vẻ và ấm áp nhất trong tất cả các sắc xanh".