Năm 2021 và loạt vụ “phốt” chấn động của các sao nam xứ Hàn. Từ giới idol cho đến diễn viên, nhiều ngôi sao đã bị vạch trần

Trong năm vừa qua, người hâm mộ đã phải chứng kiến rất nhiều vụ “phốt” chấn động của các sao nam xứ Hàn. Từ giới idol cho đến diễn viên, nhiều ngôi sao đã bị vạch trần những ồn ào đời tư, khiến hình tượng hoàn toàn sụp đổ.

Kim Seon Ho ép bạn gái phá thai, nói xấu đồng nghiệp

Một trong những sự kiện gây xôn xao làng giải trí nhất những ngày vừa qua có lẽ chính là ồn ào của Kim Seon Ho. Nam diễn viên từng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả qua vai nam phụ trong bộ phim Start-Up (Khởi Nghiệp) và gần đây nhất chính là vai nam chính trong Hometown Cha Cha Cha (Điệu Cha Cha Cha Làng Biển). Trong lúc tên tuổi đang lên như diều gặp gió, dự án mới liên tục về tay, Kim Seon Ho bất ngờ vướng tin đồn ép bạn gái cũ phá thai và nói xấu đồng nghiệp khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng.

Kim Seon Ho đang "lên như diều gặp gió" sau thành công của Homtown Cha Cha Cha

Nhưng chưa được bao lâu thì nam diễn viên đã rơi vào cảnh lao đao sự nghiệp Nhưng chưa được bao lâu thì nam diễn viên đã rơi vào cảnh lao đao sự nghiệp

Theo đó, sự việc bắt đầu từ bài đăng của một cô gái tên “A” tố “nam diễn K mới nổi” đã ép mình phá thai để bảo vệ danh tiếng bản thân. Dù không chỉ đích danh nhưng nhiều người đã dự đoán rằng đó chính là Kim Seon Ho và yêu cầu nam diễn viên lên tiếng nói rõ. Sau hơn 1 ngày im lặng, nam diễn viên đã chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi đến “A” cũng như người hâm mộ và những người chịu ảnh hưởng vì ồn ào của mình.

Trước ồn ào của Kim Seon Ho, đoàn phim và các diễn viên của Hometown Cha Cha Cha đều phải hủy bỏ những lịch trình phỏng vấn và tiệc mừng công. Hàng loạt nhãn hàng từng hợp tác với Kim Seon Ho cũng phải vội vàng xóa, ẩn bài đăng liên quan đến nam diễn viên để tránh “bão” chỉ trích từ công chúng. Đồng thời, nhà sản xuất chương trình 2 Ngày 1 Đêm và 3 bộ phim mới gồm Sad Tropics, Dogs Days, 2 O'Clock Date cũng loại bỏ Kim Seon Ho ra khỏi danh sách diễn viên.

Kim Seon Ho bị loại khỏi các dự án mới vì ồn ào đời tư của mình

Ji Soo với “liên hoàn phốt” bạo lực học đường, quấy rối tình dục

Ji Soo có lẽ là nam diễn viên không còn quá xa lạ với nhiều khán giả xứ Hàn bởi hình ảnh nam phụ đáng thương trong rất nhiều bộ phim như: Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, Người Tình Ánh Trăng,… Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Ji Soo cũng thoát kiếp nam phụ khi chính thức đảm nhận vai nam chính trong bộ phim cổ trang Sông Đón Trăng Lên (River Where the Moon Rises). Đây là bộ phim do KBS sản xuất với sự đầu tư chất lượng từ nội dung đến hình thức. Ngoài ra còn có sự tham gia diễn xuất của Kim So Hyun nên càng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của khán giả.

Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, Sông Đón Trăng Lên đã đạt được tỷ suất rating vô cùng khả quan và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả. Không ít người cũng đã dành lời ngợi khen cho diễn xuất của Ji Soo và những tương tác giữa anh với Kim So Hyun.