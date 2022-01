Năm 2021, kỷ lục 21 năm thị trường chứng khoán: Mở mới 1,5 triệu tài khoản

Tại phiên đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2022, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin, năm 2021, thanh khoản thị trường gấp 2,6 lần so với năm 2020, đạt 26.600 tỷ đồng/phiên, đặc biệt trong tháng 9/2021. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam liên tục có những phiên thanh khoản vượt 1 tỷ USD, thậm chí có những phiên vượt 2 tỷ USD

Huy động vốn trên TTCK năm 2021 tăng 25% so với 2020, đặc biệt là phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp đạt 155.588 tỷ đồng, tăng 2,3 lần .Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7,77 triệu tỷ đồng, tăng 467,8% và đạt 123% so với GDP 2020, đạt 92,6% so với GDP ước tính năm 2021.

Số thu ngân sách từ TTCK đã đạt gần 11.000 tỷ đồng, gấp đôi so với mức thu 5.200 tỷ đồng của năm 2020.