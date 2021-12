Năm 2021 đau thương: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ra đi khiến khán giả xót xa

Ngày 13/6, đạo diễn Lê Cung Bắc của loạt phim truyền hình nổi tiếng Người đẹp Tây Đô, Vó ngựa trời Nam, Dòng đời... mất sau hơn 1 năm chống chọi bệnh ung thư phổi, hưởng thọ 75 tuổi. Tâm huyết của đạo diễn gạo cội từng thổi lửa tình yêu với điện ảnh cho nhiều nghệ sĩ thế hệ sau như: Việt Trinh, Hồng Ánh, Kiều Trinh...

Nhớ cố NSND Hoàng Dũng

Your browser does not support the video tag.

Ngày 21/7, rocker Trung Thành Sago ra đi khi điều trị Covid-19, hưởng thọ 65 tuổi. Sinh thời, ông gắn bó với nhạc Rock gần 50 năm, từng là biểu tượng của dòng Rock Metal tại Việt Nam. CLB Rock Sài Gòn do ông làm phó chủ nhiệm là nơi nhiều nhóm Rock kỳ cựu hiện nay như: UnlimiteD, Microway… thành hình và tỏa sáng.

Ngày 4/8, nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 59 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư hạ họng. Cả đời ông tận hiến cho hài kịch miền Bắc, mang lại tiếng cười cho bao thế hệ khán giả. Tính cách thật thà, hiền lành, chất phác và câu chuyện 30 năm không nhận quảng cáo của ông cũng là tấm gương cho lớp nghệ sĩ sau lưu tâm.

Rạng sáng 12/8, ca sĩ Việt Quang qua đời sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi, hưởng dương 44 tuổi. Anh từng là ngôi sao của dòng nhạc thị trường những năm đầu thập niên 2000, là kỷ niệm trong tuổi thơ của khán giả thế hệ 8X, đầu 9X.