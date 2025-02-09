Nài bò 'nổi loạn' tại hội đua bò ở miền Tây gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 1-9, mạng xã hội xôn xao đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nài bò (người điều khiển cặp bò trong cuộc đua) "nổi loạn" sau khi ban tổ chức công bố kết quả chung cuộc Hội đua bò truyền thống Chùa Rô diễn ra diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang.

Nài bò số 15 tức giận vì cho rằng bị xử ép phải về nhì (Clip trên mạng xã hội) Nài bò số 15 tức giận vì cho rằng bị xử ép phải về nhì (Clip trên mạng xã hội)

Theo thông tin từ đoạn clip chia sẻ, trong trận tranh vô địch, đôi bò số 15 về đích trước nhưng bị xử thua đôi bò số 21 nên người nài bò số 15 tiến về khu vực ban tổ chức và nhà tài trợ với thái độ bất bình, yêu cầu trích xuất camera để phân định thắng thua.

Do yêu cầu không được đáp ứng nên người nài bò tức giận, vung gậy đập vào chai nước trên bàn bắn tung tóe, thậm chí ném bảng tên nhà tài trợ xuống đất. Sau khi được nhiều người can ngăn, nài bò hậm hực bỏ đi…