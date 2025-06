Nã pháo vào tư duy 'không quản được thì cấm'

Trước hết, xin nêu lại chỉ đạo của Tổng Bí thư tại cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về thị trường vàng vừa qua: “Chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy thị trường có kỷ cương, từ “siết để kiểm soát” sang “mở để quản trị”; nhất định phải quán triệt, xóa bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; đồng thời phải đưa thị trường vàng vận động phù hợp với các nguyên tắc của thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Tránh can thiệp cứng nhắc, bó hẹp sự vận động và phát huy ưu điểm của thị trường, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự minh bạch trên thị trường”.

Những chỉ đạo của Tổng Bí thư mang tính bước ngoặt, không chỉ cho thị trường vàng mà còn cho nhiều thị trường khác. Ảnh: Chí Hiếu

Chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới không ngày càng nới rộng, có những thời điểm 20 triệu đồng/lượng. Rốt cuộc là khởi phát ra nạn buôn lậu vàng mà ví dụ rất đau xót là đường dây nhập lậu 6 tấn vàng trị giá hơn 8.400 tỷ đồng từ Campuchia bị phát hiện, làm thất thoát ngoại tệ ra nước ngoài.

Việc gán nhãn “vàng quốc gia” cho thương hiệu SJC đã khiến hàng loạt thương hiệu vàng uy tín khác (cũng đạt hàm lượng 99,99%) bị mất giá, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, triệt tiêu cạnh tranh – vốn thị trường lành mạnh.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước vừa là người quản lý, vừa là người chơi trong thị trường vàng, dẫn đến xung đột vai trò và làm suy yếu hiệu quả điều tiết thị trường.

Cuối năm 2024, cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can ở công ty SJC, trong đó có bà Lê Thuý Hằng, Tổng Giám đốc Công ty SJC. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.