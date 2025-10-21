Cuộc truy quét lần này là một phần trong chiến dịch chống tội phạm mạng, cờ bạc và các hoạt động phi pháp xuyên biên giới đã được Myanmar triển khai từ đầu tháng 9 vừa qua. Địa điểm của cuộc truy quét là KK Park - một trung tâm của tội phạm mạng tại thị trấn Myawaddy thuộc bang Kayin, sát biên giới Thái Lan. Tại khu vực này, hơn 260 tòa nhà được xác định chưa đăng ký hoạt động.

Myanmar triệt phá trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, bắt hơn 2.000 nghi phạm. Ảnh minh họa: Reuters

Qua khám xét thực tế, lực lực lượng quân đội Myanmar đã thu giữ 30 bộ thiết bị Starlink, cùng hàng loạt máy tính, điện thoại phục vụ hoạt động lừa đảo. Các trung tâm lừa đảo trực tuyến thường dụ dỗ lao động nước ngoài bằng lời hứa việc làm hợp pháp lương cao, sau đó giam giữ và buộc họ thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Vụ triệt phá tại Myanmar diễn ra trong bối cảnh chính phủ Campuchia và nhiều nước khác như Mỹ, Anh, Hàn Quốc cũng đang chung tay nỗ lực điều tra, truy quét các tổ chức tội phạm lừa đảo mạng xuyên biên giới nhằm tránh biến khu vực Đông Nam Á thành điểm nóng về loại hình tội phạm này.